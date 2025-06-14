İran'a saldırı sonrası sosyal medya paylaşımları için harekete geçildi

İsrail-İran gerilimi sosyal medyada provokatif içeriklere zemin hazırladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunu yanıltan ve infial yaratmaya yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik provokatif içeriklerin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Tunç, bu paylaşımların toplumda infial yaratma amacı taşıdığını belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili hesaplar hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.
Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür dezenformasyonlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Tunç, yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti.