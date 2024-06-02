İran’da sürpriz Cumhurbaşkanı adayı! MOSSAD işaret etmişti

02 Haziran 2024 15:27 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:27

Eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi geçirdiği helikopter kazası sonrasında, beraberinde bulunduğu 9 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. 19 Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yerine vekaleten yardımcısı Muhammed Muhbir geçti.

28 Haziran tarihinde İran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için kimin aday olacağı merak konusu oldu. İlk adaylığını açıklayan isim eski Sağlık Bakanı reformist siyasetçi Pezeşkiyan oldu.

MESUD PEZEKİŞYAN

Reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılan 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazır olduğunu belirtti.

MOSSAD’IN İŞARET ETTİĞİ İSİM DE ADAY OLDU!

28 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday Pezeşkiyan oldu. Adaylık başvurusu yapan bir diğer isimse İran’ın eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad oldu.

MAHMUD AHMEDİNEJAD

İran’da 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakâr siyasetçi Ahmedinejad 2017 yılında yeniden aday olmak istemiş ancak başvurusu reddedilmişti. 2021 yılında yeniden adaylık başvurusu yapan Ahmedinejad bir kez daha reddedildi. İbrahim Reisi’nin ölümünden sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden adaylık başvurusu yapan Ahmedinejad üçüncü kez adaylık başvurusu yapmış oldu.

Yaşanan helikopter kazasının hemen ardından, İsrail istihbarat servisi yaptığı açıklamada, İran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Ahmedinejad’ın aday olacağını ifade etmişti.

Mahmud Ahmedinejad’ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını işaret eden MOSSAD, bu duyuruyu Ahmedinejad’ın helikopterden inerken çekildiği bir görselle duyurdu.

MOSSAD’ın yaptığı açıklamadan 10 gün geçtikten sonra, Mahmud Ahmedinejad Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.