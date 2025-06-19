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 | Özge Sönmez

İran'dan Türkiye'ye göç dalgası mı geliyor? MSB son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bölgede yaşanan gerilim artarken, İran üzerinden Türkiye'ye göç dalgası ihtimali de değerlendirildi. Yapılan açıklamada, "İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik iddialar da yalanlandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 13:27

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, İran'dan Türkiye'ye göç dalgası ihtimali, Türkiye’nin hava savunma sistemine ilişkin sorular ve İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarına ilişkin detaylar yer aldı.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Bakanlık kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtları sürerken İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir.

İran'dan Türkiye'ye göç dalgası mı geliyor? MSB son noktayı koydu

İSRAİL UÇAKLARI TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ Mİ?

Bakanlık kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:
“İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır.”

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Bakanlık kaynakları, İsrail-İran çatışması sürerken Türkiye’nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
“Türkiye’nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir.
Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.”

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