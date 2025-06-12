MSB görüntüleri paylaştı! İşte Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen mühimmat

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği saha arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarada büyük miktarda mühimmal ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatı liste olorak sosyal medya hesabından paylaşan MSB, açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

