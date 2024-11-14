İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu... 9 sayfalık mektup korkunç olayı aydınlattı

14 Kasım 2024 09:34 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:57

Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş Mohammedreza, Mohsen ve Amirhossein Yasovalian'ın ölü bulunduğu korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Kardeşlerin 10 gün önce öldüğü belirtilirken arkalarında bıraktıkları 9 sayfalık mektup olayı aydınlattı. İşte korkunç olaya ilişkin yeni detaylar...

Antalya​'nın Muratpaşa​ ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir apartmanın sakinleri, 8. kattaki daireden kötü bir koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi​'ne iletti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; ihbarın ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları anlaşılan 3 kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kardeşlerin hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

İlk incelemelere göre; kardeşlerin İran uyruklu olduğu belirlendi. Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazeleri yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna götürüldü.

BORSADA YÜKLÜ MİKTARDA PARA KAYBETTİKLERİ İDDİASI

İran'da borçları bulunduğu ve çalışmak amacıyla bir süre önce Antalya'ya geldikleri belirtilen kardeşlerin, İran'daki aileleriyle en son 28 Ekim'de telefonla görüştüğü öğrenildi. Ayrıca kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri ileri sürüldü.

"EVDEN KOKULAR GELİYORDU"

Kardeşlerin aile dostu olan İranlı Emrullah Asari, polisle birlikte eve girdiklerini belirterek, "Evden kokular geliyordu. Aileleri uzun zamandır haber alamamış. Bana ulaştılar, ben de telefonla aradım ama kardeşlere ulaşamadım. Çok üzgünüm" dedi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ NEDENİYLE..."

Antalya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüştür. Ayrıca odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.