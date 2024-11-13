Son dakika | Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş ölü olarak bulundu

13 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:20

Son dakika haberi: Antalya'da bir apartmanın 8'inci katındaki dairede İran uyruklu 3 kardeş, ölü olarak bulundu. Korkunç olay üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Antalya​'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede korkunç bir olay yaşandı.

Kısa bir süre önce daireye kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran​ uyruklu 3 kardeşten haber alınmaması üzerine durum ekiplere bildirildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.