Gündem
İş adamı tefecilerin eline düştü! Elinde avucunda ne varsa aldılar: 15 araç, 3 daire daha neler neler

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. 21 kişinin yakalandığı operasyonda, tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamının 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

İş adamı tefecilerin eline düştü! Elinde avucunda ne varsa aldılar: 15 araç, 3 daire daha neler neler
İstanbul’da bir iş adamı, ekonomik sıkıntılar çektiği bir dönemde tefecilerden yüksek faizle aldı. Aldığı borcu kısa süre içinde ödeyen iş adamı şebekenin elinden kendini kurtaramadı. İddiaya göre tefeciler, iş adamının 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldı.

İş adamı tefecilerin eline düştü! Elinde avucunda ne varsa aldılar: 15 araç, 3 daire daha neler neler

ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Taşınır ve taşınmaz varlıkları elinden alınan kişi, Anadolu Adliyesine giderek tefecilerden şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, tefecileri teknik ve fiziki takibe aldı.

İş adamı tefecilerin eline düştü! Elinde avucunda ne varsa aldılar: 15 araç, 3 daire daha neler neler

3 DAİRE, 1 DÜKKAN, 1 ARSA İLE 15 ADET ARAÇ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; müştekinin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle şüphelilerden faizle borç para aldığı, borçlarını ödemesine rağmen 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 adet aracının şüpheliler tarafından elinden alındığı yönündeki beyanları üzerine zanlıların yakalanması için bu sabah 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır illerini de kapsayan 3 ilde, örgütlü suçuna yönelik yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

İş adamı tefecilerin eline düştü! Elinde avucunda ne varsa aldılar: 15 araç, 3 daire daha neler neler
