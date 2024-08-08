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İş adamı Halil Ünler'in sır ölümü! Hastane odasında yaşanan son olay ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:30
İş adamı Halil Ünler&#039;in sır ölümü! Hastane odasında yaşanan son olay ortaya çıktı

Ankara'da işadamı Halil Ünler, 10 günde geçirdiği 3 kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. İş adamının sır ölümü sonrası kızı Merve Ünler Yılmaz, babasının hiçbir sağlık sıkıntısının olmadığını söyleyerek hastane odasında yaşanan o olaya dikkat çekti.

Ankara'da 59 yaşındaki işadamı Halil Ünler, rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için gittiği özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkikler sonrası Ünler, 10 günde geçirdiği 3 kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

İŞ ADAMININ YÜRERYEREK GİTTİĞİ HASTANEDEN CENAZESİ ÇIKTI

Babasının ölümünden sonra konuşan Merve Ünler Yılmaz, babasının hastane odasında kafasını aynaya çarptığını söyleyerek yürüyerek gittiğimiz hastaneden babamın cenazesiyle çıktık diyerek sitem etti. 

KAFASINI AYNAYA ÇARPMIŞ 

Ünler'in kızı Merve Ünler Yılmaz, "Babamın hiçbir sağlık problemi yoktu. Yürüyerek geldiğimiz hastaneden cenazesiyle birlikte çıkıyoruz. Hemşire sondajını çıkardıktan sonra babamı odada yalnız bıraktığı için kendisi kafasını aynaya çarpmış" dedi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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