İş yeri ve oto kurşunlama olaylarına karıştılar, polisten kaçamadılar: 9 gözaltı

İş yeri ve oto kurşunlama eylemlerine katılan şüphelilere yönelik polis harekete geçti. Gaziantep'te farklı tarihlerde meydan gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarının şüphelisi 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 128 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sonucunda olayların şüphelisi olan 9 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken bazı kurşunlama anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.