Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan son operasyonda aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada toplam 16 kişiye gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Burak Elmas ve Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirildi.