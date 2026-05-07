Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi

EuroLeague'de Final Four (Dörtlü Final) öncesi play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İspanya temsilcisi Valencia, serinin üçüncü maçında Yunanistan'da karşılaştı.
İspanya'da oynanan ilk iki maçı 68-67 ve 107-105'lik skorlarla kazanan Panathinaikos, eşleşmenin üçüncü maçında rakibini sahasında ağırladı.
Maçın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan konuk ekip Valencia, devre arasına da 52-39'luk üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 75-66 önde tamamlayan Valencia, maçı da 91-87 kazanmayı başardı.
Valencia, bu galibiyetle eşleşmede durumu 2-1'e getirdi ve seriyi dördüncü maça taşıdı. Panathinaikos ile Valencia arasındaki serinin dördüncü maçı, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.
Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel Tel Aviv eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.
Öte yandan Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki başantrenör de diskalifiye edildi.