Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi

EuroLeague'de play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. EuroLeauge'de play-off serisi üçüncü maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Valencia, Yunanistan'da karşı karşıya geldi. İspanya'daki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan Panathinaikos, sahasındaki üçüncü maçta rakibine 91-87'lik skorla mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi. Öte yandan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki başantrenör de diskalifiye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 00:32

'de Final Four (Dörtlü Final) öncesi maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türk başantrenör 'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi ile İspanya temsilcisi , serinin üçüncü maçında Yunanistan'da karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Panathinaikos, sahasında Valencia'ya 91-87 yenilerek seride durumu 2-1'e taşıdı ve iki başantrenör de diskalifiye edildi.
Panathinaikos, İspanya'da oynadığı ilk iki maçı 68-67 ve 107-105 kazanmıştı.
Valencia, ilk çeyreği 24-18, devreyi 52-39 ve üçüncü çeyreği 75-66 önde tamamladı.
Serinin dördüncü maçı 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.
Gerekmesi durumunda beşinci maç 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.
Ergin Ataman ile Valencia Basket'in başantrenörü Pedro Martinez arasında yaşanan tartışma sonrası iki başantrenör de diskalifiye edildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İspanya'da oynanan ilk iki maçı 68-67 ve 107-105'lik skorlarla kazanan Panathinaikos, eşleşmenin üçüncü maçında rakibini sahasında ağırladı.

Maçın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan konuk ekip Valencia, devre arasına da 52-39'luk üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 75-66 önde tamamlayan Valencia, maçı da 91-87 kazanmayı başardı.

Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi

Valencia, bu galibiyetle eşleşmede durumu 2-1'e getirdi ve seriyi dördüncü maça taşıdı. Panathinaikos ile Valencia arasındaki serinin dördüncü maçı, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel Tel Aviv eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi

ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Öte yandan Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki başantrenör de diskalifiye edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Litvanya'da kaybetti! Sarı-lacivertliler, Zalgiris'e 81-78 mağlup oldu
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi
ETİKETLER
#Ergin Ataman
#Panathinaikos
#Basketbol
#play-off
#Valencia
#euroleague
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.