EuroLeague'de Final Four (Dörtlü Final) öncesi play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İspanya temsilcisi Valencia, serinin üçüncü maçında Yunanistan'da karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ Ergin Ataman diskalifiye oldu! Panathinaikos-Valencia maçında başantrenörler birbirine girdi EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Panathinaikos, sahasında Valencia'ya 91-87 yenilerek seride durumu 2-1'e taşıdı ve iki başantrenör de diskalifiye edildi. Panathinaikos, İspanya'da oynadığı ilk iki maçı 68-67 ve 107-105 kazanmıştı. Valencia, ilk çeyreği 24-18, devreyi 52-39 ve üçüncü çeyreği 75-66 önde tamamladı. Serinin dördüncü maçı 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. Gerekmesi durumunda beşinci maç 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak. Ergin Ataman ile Valencia Basket'in başantrenörü Pedro Martinez arasında yaşanan tartışma sonrası iki başantrenör de diskalifiye edildi.

İspanya'da oynanan ilk iki maçı 68-67 ve 107-105'lik skorlarla kazanan Panathinaikos, eşleşmenin üçüncü maçında rakibini sahasında ağırladı.

Maçın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan konuk ekip Valencia, devre arasına da 52-39'luk üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 75-66 önde tamamlayan Valencia, maçı da 91-87 kazanmayı başardı.

Valencia, bu galibiyetle eşleşmede durumu 2-1'e getirdi ve seriyi dördüncü maça taşıdı. Panathinaikos ile Valencia arasındaki serinin dördüncü maçı, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel Tel Aviv eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Öte yandan Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki başantrenör de diskalifiye edildi.