Fenerbahçe Beko, Litvanya'da kaybetti! Sarı-lacivertliler, Zalgiris'e 81-78 mağlup oldu

EuroLeague'de Final Four (Dörtlü Final) öncesi play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, play-off serisi üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıay geldi.
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında rakibini 89-78 ve 86-74'lük skorlarla mağlup ederek serinin üçüncü maçına 2-0 önde çıktı.
Zalgirio Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.
Maçın ikinci çeyreğinde ev sahibi Zalgiris farkı azaltmayı başarsa da devre arasına Fenerbahçe Beko'nun 42-35'lik üstünlüğüyle girildi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne oldu. Bu periyotta da Fenerbahçe Beko'dan 2 sayı fazla üretmeyi başaran Zalgiris, farkı 5'e indirse de son çeyreğe önde giren taraf 62-57'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu.
Mücadelenin dördüncü çeyreğinde ev sahibi Zalgiris oyuna ağırlığını koydu. Fenerbahçe Beko'ya karşı etkili olan Litvanya temsilcisi, mücadeleyi 81-78'lik skorla kazanmayı başardı.
Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Zalgiris, Fenerbahçe Beko karşısındaki bu galibiyetiyle eşleşmede durumu 2-1 yaparak seriyi dördüncü maça uzatmayı başardı.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı seride dördüncü müsabaka 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Serinin galibi Final Four'da Olympiakos'un rakibi olacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.