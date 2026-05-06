Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalisti belirleyen yarı final maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain (PSG), Almanya'da karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan ve tarihe geçen ilk maçta rakibini 5-4 yenmeyi başaran PSG, Almanya'daki rövanş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak "Devler Ligi"nde finale yükseldi. PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 00:09

UEFA 'nde rövanş maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci finalisti belirleyecek maçta ile Paris Saint-Germain (), Almanya'da kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain (PSG) finale yükseldi.
PSG, deplasmandaki ilk maçı 5-4 kazanmıştı.
Almanya'da oynanan rövanş maçı 1-1 berabere bitti.
Maçta PSG'nin golünü Dembele, Bayern Münih'in golünü ise Harry Kane attı.
Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Arsenal ile 30 Mayıs'ta Budapeşte'de karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, deplasmandaki ilk maçta 5-4'lük skorla kaybettiği Fransa temsilcisi PSG'yi, Münih'te Allianz Arena'da konuk etti.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip PSG oldu. Fransa temsilcisinin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Kvaratskhelia, sol ayağıyla topu yerden içeriye çevirdi. Topa gelişine vuruş yapan Dembele fileleri havalandırdı ve PSG, Bayern Münih karşısında 1-0 öne geçti.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi

Bayern Münih, mücadelenin 90+4. dakikasında Harry Kane'in attığı golle maça dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih ile PSG, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ilk maçı 5-4 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek.

PSG 3. KEZ FİNALDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG üst üste 2, toplamda 3. finaline yükseldi. Luis Enrique'nin öğrencileri geçtiğimiz sene finalde Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı kaldırmıştı.

Fransız ekibi, 2020'deki finalde ise Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Litvanya'da kaybetti! Sarı-lacivertliler, Zalgiris'e 81-78 mağlup oldu
ETİKETLER
#futbol
#Şampiyonlar Ligi
#Yarı Final
#Spor
#bayern münih
#psg
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.