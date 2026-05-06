UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci finalisti belirleyecek maçta Bayern Münih ile Paris Saint-Germain (PSG), Almanya'da kozlarını paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı! Fransız ekibi, Bayern Münih'i eledi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain (PSG) finale yükseldi. PSG, deplasmandaki ilk maçı 5-4 kazanmıştı. Almanya'da oynanan rövanş maçı 1-1 berabere bitti. Maçta PSG'nin golünü Dembele, Bayern Münih'in golünü ise Harry Kane attı. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Arsenal ile 30 Mayıs'ta Budapeşte'de karşılaşacak.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, deplasmandaki ilk maçta 5-4'lük skorla kaybettiği Fransa temsilcisi PSG'yi, Münih'te Allianz Arena'da konuk etti.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip PSG oldu. Fransa temsilcisinin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Kvaratskhelia, sol ayağıyla topu yerden içeriye çevirdi. Topa gelişine vuruş yapan Dembele fileleri havalandırdı ve PSG, Bayern Münih karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Bayern Münih, mücadelenin 90+4. dakikasında Harry Kane'in attığı golle maça dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih ile PSG, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ilk maçı 5-4 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek.

PSG 3. KEZ FİNALDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG üst üste 2, toplamda 3. finaline yükseldi. Luis Enrique'nin öğrencileri geçtiğimiz sene finalde Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı kaldırmıştı.

Fransız ekibi, 2020'deki finalde ise Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu.