BP'nin petrol ararken yeraltı sularını kirlettiği ortaya çıktı: 299 kişi dava açtı

Kenya'da BP'nin yıllar önce yürüttüğü petrol arama faaliyetlerinde bölge halkının doğal kaynaklarına verdiği zarar ülke gündemini sarstı. Toksik atıklarla yeraltı sularının zehirlendiğini söyleyen kişiler konuyu mahkemeye taşıdı.

YILLARCA YERALTI SULARINI KİRLETTİLER

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Marsabit ilçesinin Kargi ve Kalacha köylerinden 299 kişi, İngiliz enerji şirketi BP (British Petroleum) tarafından satın alınan "Amoco Corporation" isimli firmanın, 1985-1993 yılları arasında yürüttüğü petrol arama faaliyetleri sırasında toksik atıkları çevreye bırakarak yeraltı sularını kirlettiği iddiasını mahkemeye taşıdı.



Isiolo kentindeki Çevre ve Arazi Mahkemesinde açılan davada, bölgede o dönem en az 10 petrol kuyusu açan firma, sondaj çalışmalarının ardından radyoaktif radyum izotopları, arsenik, kurşun ve nitrat gibi tehlikeli maddelerin açık çukurlarda bırakarak yeraltı sularını kirletmekle suçlandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu kirliliğin 500’den fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olduğu iddia edildi.



Davacılar kirlenmiş su nedeniyle meydana geldiğini öne sürdükleri ölümler ve hayvan kayıpları için tazminat, etkilenen bölgelerde kapsamlı çevre temizliği ve ekosistemin eski haline getirilmesi ile kirliliğe ilişkin iddialar karşısında harekete geçmemekle suçlanan Kenya’daki ilgili kamu kurumlarının hesap vermesini talep ediyor.

Mahkeme, Kenya Enerji ve Petrol Bakanlığının da davaya dahil edilmesine karar verirken, tüm davalılara 14 gün içinde tebligat gönderilmesine hükmetti.