Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en prestijli organizasyonunun yarı final rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih, Allianz Arena’da Fransa ekibi PSG’yi konuk etti.

HABERİN ÖZETİ Bayern Münih PSG maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde finale hangi takım çıktı? Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih, PSG ile 1-1 berabere kalarak finale yükselememiştir. PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın asistinde Ousmane Dembele'nin golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçmiştir. Bayern Münih, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle eşitliği sağlamıştır. Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu skorla finale yükselmiştir. PSG'li Marquinhos, Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen Brezilyalı oyuncu olmuştur. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacaktır.

PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’nın sol kanattan taşıdığı topta Ousmane Dembele’nin kaydettiği golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi takım, 90+4. dakikada Harry Kane’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Fransa’daki ilk mücadeleyi 5-4 kazanan PSG, bu skorun ardından finale yükselen taraf oldu.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde 121. karşılaşmasına çıkan PSG’nin deneyimli savunmacısı Marquinhos, Roberto Carlos’u (120) geride bırakarak turnuvada en çok forma giyen Brezilyalı oyuncu unvanını tek başına elde etti.

Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.