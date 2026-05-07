Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Mülakatsız 680 sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS puan sıralaması esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvurular için takvim netleşti.

07.05.2026
00:42
07.05.2026
00:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MÜLAKATSIZ 680 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

İlana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE E-DEVLET GİRİŞİ

Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs'ta, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

BAKAN GÖKTAŞ: "BÜYÜK AİLEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'https://aile.gov.tr, https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"

