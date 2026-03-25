Bayramda dehşet saçan sürücüye kelepçe: Motosikletliyi ezmekten son anda kurtuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Ramazan Bayramı’nın birinci günü sahil yolunda direksiyon sallayan U.T. isimli sürücü, trafikte sergilediği tehlikeli hareketlerle adeta dehşet saçtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde; U.T.’nin kullandığı araçla makas atarak karşı şeride daldığı, bu sırada karşıdan gelen bir motosikletlinin aracın altında kalmaktan santimetrelerle kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Skandal görüntülerin ardından harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek kimliğini tespit ettikleri sürücüyü kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren şahsa cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve olayda kullanılan araç trafikten men edildi.