İş yerini açarken ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:31
Ankara’da bir iş yeri sahibi, dükkanı açarken ölümden döndü. Düşen kepengin altında kalmaktan son anda kurtulan adamın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde dükkanı bulunan Hasan Çelik, her sabah olduğu gibi dükkanını açmak için geldi. Çelik, iş yerinin kepenklerini açmak için kumandaya bastı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Çelik’in kumandaya basmasıyla birlikte kepenk yerinden çıkarak düştü. Kazadan son anda kurtulan esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı