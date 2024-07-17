İş yerini açarken ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

17 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:31

Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde dükkanı bulunan Hasan Çelik, her sabah olduğu gibi dükkanını açmak için geldi. Çelik, iş yerinin kepenklerini açmak için kumandaya bastı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çelik’in kumandaya basmasıyla birlikte kepenk yerinden çıkarak düştü. Kazadan son anda kurtulan esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.