İş yerinin önünde oturan 4 kişiye araba çarptı! Korkunç kaza kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:36
İstanbul Küçükyalı'da iş yerinin önünde oturan 4 kişiye araba çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Küçükyalı'da kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. İş yerinin önünde oturan 4 kişi dehşeti yaşadı.
Sabah saatlerinde iş yerinin önünde oturup çay içerek, sohbet eden 4 kişiye son sürat gelen araba çarptı.
REFLEKSİ SAYESİNDE KAZADAN KIL PAYI KURTULDU
Arabayı gören bir kişinin aniden ayağı kalkarak kendisini kurtardığı kazada, 3 arkadaşta yaralandı. Arabanın altında ayağı kalan kişinin eliyle arabayı tutmaya çalışması dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com