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İş yerinin önünde oturan 4 kişiye araba çarptı! Korkunç kaza kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:36

İstanbul Küçükyalı'da iş yerinin önünde oturan 4 kişiye araba çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Küçükyalı'da kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. İş yerinin önünde oturan 4 kişi dehşeti yaşadı. 

Sabah saatlerinde iş yerinin önünde oturup çay içerek, sohbet eden 4 kişiye son sürat gelen araba çarptı. 

REFLEKSİ SAYESİNDE KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Arabayı gören bir kişinin aniden ayağı kalkarak kendisini kurtardığı kazada, 3 arkadaşta yaralandı. Arabanın altında ayağı kalan kişinin eliyle arabayı tutmaya çalışması dikkat çekti. 

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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