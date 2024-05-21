İşçi taşıyan 3 servis birbirine girdi: 35 kişi yaralandı

21 May 2024 12:24 - Güncelleme : 21 May 2024 12:25

Trafikte şoke eden anlar: Sürücülerin kavgası saniye saniye kaydedildi

Trafikte şoke eden anlar: Sürücülerin kavgası saniye saniye kaydedildi

Korkutan kaza Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü meydana geldi. İzmir yolunda bulunan bir fabrikadan gece mesaisinden çıktıkları öğrenilen işçileri taşıyan Suat D. yönetimindeki midibüs, Hasan Ö. idaresindeki midibüs ile Levent I. yönetimindeki otobüs, İzmir - Ankara Karayolu Turgutlu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.

35 KİŞİ YARALANDI

3 servis aracının birbirine girdiği kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada servis araçlarında bulunan çok sayıda işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut Hastanesine sevk edildi. Kaza sebebiyle İzmir Ankara istikameti Turgutlu geçişinde bulunan viyadük uzun süre trafiğe kapatıldı.

Kazada yaralanan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.