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İşçilerin grev kararı bir dakika sürdü! Yapılan hazırlığa değmedi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 08:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:21

Kadıköy Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle gece yarısı grev pankartını astı. Ancak belediyeden gelen bir mesaj, grevi başlamadan bitirdi!

Kadıköy Belediyesi işçileri, uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine grev​ kararı aldı. Gece saatlerinde Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın 1 No'lu Şube üyesi işçiler, belediye binasına “Bu iş yerinde grev var” pankartını asarak mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

İşçilerin grev kararı bir dakika sürdü! Yapılan hazırlığa değmedi - 1. Resim

1 DAKİKA SONRA GELEN MESAJ!

Ancak ne olduysa tam 00.01’de oldu! Belediye tarafından işçilere gönderilen mesaj, “Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır” diyerek grev kararını 1 dakika içinde sona erdirdi.

İşçilerin grev kararı bir dakika sürdü! Yapılan hazırlığa değmedi - 2. Resim

SENDİKA BAŞKANINDAN TEPKİ: İRADEMİZ DIYINDA

Sendikanın Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, gelişmeleri yorumlayarak, “Bu sözleşme bizim irademiz dışında imzalandı. Uzun süredir bu eylemi yürütüyorduk, saat 00.00’ı bir geçe böyle bir gelişme beklemiyorduk. Biz grev pankartı asarken sizlerin cep telefonlarına anlaşma mesajı gelmesi kabul edilemez” dedi.

Sabaha karşı sözleşme detaylarının açıklanmasının ardından işçiler yavaş yavaş belediye binası önünden ayrıldı. 1 dakikalık grev, işçi hareketi tarihinde kendine sıra dışı bir yer edindi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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