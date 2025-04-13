İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul
Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.