İşe alma vaadiyle 250 bin liralık vurgun

Antalya'da işe alma vaadiyle insanları kandırıp para isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda şahısların 250 bin lira dolandırdığı tespit edildi ve üzerlerinden çıkan elektronik eşyalara el konuldu. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişiye 4 ilde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Toplamda 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şahsın üzerinden çıkan cep telefonları, sim kartları, bilgisayar gibi elektronik aletlere el konuldu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.