İşe giderken kafasından vuruldu! Korkunç cinayetin detaylar ortaya çıktı: Meğer 1 yıl önce...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:32

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir saldırgan, kaldırımda yürüyen Erol Korkmaz'ı silahla vurarak katletti. Yakalanan zanlının Korkmaz'ı bir yıl önce de bıçakladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Abdurrahman Gürses Caddesi'nde yaşanan korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan 36 yaşındaki Erol Korkmaz, silahlı saldırıya uğradı. Başından ve bacağından vurularak ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. CİNAYET ANI KAMERADA Korkmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın duvarın arkasına saklandığı, Korkmaz'ın yaklaşmasıyla bulunduğu yerden çıkarak ateş etmeye başladığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. BİR YIL ÖNCE BIÇAKLAMIŞ Polis ekipleri tarafından cinayeti işleyen şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan C.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, bir yıl önce de Erol Korkmaz'ı bıçaklayarak yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. İlgili Haberler Son dakika | Serhat Akın'ın vurulma anı kamerada! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı 'Mesaj taslağı' özelliği ile WhatsApp'ta yazdığınız mesajlar yarım kalmayacak Serhat Akın, Karlsruher SC takımının altyapısında yetişti