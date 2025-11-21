Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İskeçe'de Osmanlı mezarlığındaki gönüllü faaliyete soruşturma!

Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türklerin yaşadığı Celepli köyünde, bölge halkının uzun yıllardır bakımsız kalan Osmanlı mezarlığını gönüllü olarak temizlemesi ve tel örgüyle çevirmesi nedeniyle soruşturma açıldı. İskeçe Arkeoloji Müdürlüğü'nün "izinsiz çalışma" yapıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine, İskeçe Savcılığı soruşturma başlattı...

İskeçe'de Osmanlı mezarlığındaki gönüllü faaliyete soruşturma!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
19:56
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
20:14

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Celepli köyündeki Osmanlı mezarlığının bölge halkı tarafından temizlenip tel örgüyle çevrilmesi üzerine İskeçe Savcılığı, "izinsiz çalışma" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

UZUN YILLAR BAKIMSIZ KALDI

İskeçe Müdürlüğünün mezarlıkta izin alınmadan çalışma yapıldığı yönündeki suç duyurusunun ardından çalışmalara katılan Gürhan Ömeroğlu ifadeye çağrıldı. Ömeroğlu, kendisinin de aralarında bulunduğu bir grubun, nisanda uzun yıllardır bakımsız durumdaki Celepli köyündeki Osmanlı mezarlığını gönüllü temizlediğini anlattı.

TEL ÖRGÜ ÇEKTİLER

Mezarlığın define arayıcıları tarafından yıllar içinde tahrip edildiğini, taşların çalındığını ve mezarların kazıldığını belirten Ömeroğlu, mezarlığa hayvanların girişlerini engellemek için tel örgü çektiklerini ifade etti.

Çalışmanın tamamen koruma amacı taşıdığını vurgulayan Ömeroğlu, buna rağmen "izinsiz müdahale" gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını ve sürecin büyük ihtimalle mahkemeye taşınacağını dile getirdi.

