İskeçe'de Osmanlı mezarlığındaki gönüllü faaliyete soruşturma!

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Celepli köyündeki Osmanlı mezarlığının bölge halkı tarafından temizlenip tel örgüyle çevrilmesi üzerine İskeçe Savcılığı, "izinsiz çalışma" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

UZUN YILLAR BAKIMSIZ KALDI

İskeçe Arkeoloji Müdürlüğünün mezarlıkta izin alınmadan çalışma yapıldığı yönündeki suç duyurusunun ardından çalışmalara katılan Gürhan Ömeroğlu ifadeye çağrıldı. Ömeroğlu, kendisinin de aralarında bulunduğu bir grubun, nisanda uzun yıllardır bakımsız durumdaki Celepli köyündeki Osmanlı mezarlığını gönüllü temizlediğini anlattı.

TEL ÖRGÜ ÇEKTİLER

Mezarlığın define arayıcıları tarafından yıllar içinde tahrip edildiğini, taşların çalındığını ve mezarların kazıldığını belirten Ömeroğlu, mezarlığa hayvanların girişlerini engellemek için tel örgü çektiklerini ifade etti.

Çalışmanın tamamen koruma amacı taşıdığını vurgulayan Ömeroğlu, buna rağmen "izinsiz müdahale" gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını ve sürecin büyük ihtimalle mahkemeye taşınacağını dile getirdi.