İskenderun Körfezi'nde kartpostallık şimşek fırtınası!

26 May 2024 04:59 - Güncelleme : 26 May 2024 05:00

Hatay’da öğle saatlerinde başlayan ve Cumartesi günü de etkisini sürdüren yağış, İskenderun'u adeta bir kartpostala dönüştürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz'in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunduğu bölgede, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da Cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağış, Cumartesi günü de etkisini hissettirdi. Yağış öncesinde İskenderun Körfezi'nde oluşan şimşek fırtınası, Tımelapse çekim tekniği ile görüntülendi.

GECEYİ AYDINLATTI

Amanoslarda dolunay yükselirken, Körfezde ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşek fırtınasıyla birlikte İskenderun Körfezi'nde de ortaya seyirlik görüntüler çıktı.