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İskenderun'da iki askerin şehit olmasına ilişkin MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili, söz konusu birliğin tüm faaliyetlerinin son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelendiğini bildirdi. Yapılan açılamada, "Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

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İskenderun'da iki askerin şehit olmasına ilişkin MSB'den açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:09

Milli Bakanlığı (), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi. Kuzey Irak'ta 12 askerin mağarada şehit olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MSB kaynakları, idari incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanacağını duyurdu.

MSB kaynakları, İskenderun'da da yüksek ateş nedeniyle iki erin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

İskenderun'da iki askerin şehit olmasına ilişkin MSB'den açıklama

GÜLER-ABD BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMESİ

MSB kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack’ı kabulüne ilişkin "Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alınmıştır.” denildi.

İskenderun'da iki askerin şehit olmasına ilişkin MSB'den açıklama

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'deki son durumlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları şöyle devam etti:

“10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.

İskenderun'da iki askerin şehit olmasına ilişkin MSB'den açıklama

Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.”

YAŞ TOPLANIYOR

MSB, kaynakları 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısının 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacağını bildirdi.

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