Son dakika | Edirne'de bir asker feci kazada şehit oldu

Uzunköprü'de 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır askeri araca bakım yaparken feci kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

KAZA SIRASINDA SIKIŞTI

Bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım sırasında seyir halindeki kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Çakır kurtarılamadı.

MSB'den yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne’de meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ANNESİNİ VE BABASINI KAYBETMİŞ YENİ EVLENMİŞTİ

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesini de 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.