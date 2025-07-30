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 | Banu İriç

Son dakika | Edirne'de bir asker feci kazada şehit oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'dan acı haber geldi. Birliğinde bulunduğu sırada kaza geçiren askerin şehit olduğu açıklandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 21:59

'de 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır askeri araca bakım yaparken feci kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede oldu.

Son dakika | Edirne'de bir asker feci kazada şehit oldu

KAZA SIRASINDA SIKIŞTI

Bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım sırasında seyir halindeki kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Çakır kurtarılamadı.

Son dakika | Edirne'de bir asker feci kazada şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne’de meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Edirne'de bir asker feci kazada şehit oldu

ANNESİNİ VE BABASINI KAYBETMİŞ YENİ EVLENMİŞTİ

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesini de 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.

Son dakika | Edirne'de bir asker feci kazada şehit oldu
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ETİKETLER
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