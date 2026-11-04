İSKİ çalışma yaptı, yol çöktü: Önce otomobil sonra ambulans çukura düştü

İstanbul Sultangazi’de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sokakta yağışın da etkisiyle yumuşayan yol çöktü. Park halindeki otomobil ve ambulans çukura düştü.

SULTANGAZİ'DE YAĞIŞ SONRASI ZEMİN ÇÖKTÜ

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2454 Sokak’ta saat 16.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin sokakta yürüttüğü çalışmanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Yağış sonrası sokağın bazı noktalarında zemin çöktü. Park halindeki bir otomobil, zeminin çökmesiyle kısmen boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansın da bir lastiği sokaktaki çukura düştü. Otomobilin bulunduğu alan ve sokaktaki çökmeler dronla havadan görüntülendi.