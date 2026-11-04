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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:18

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyardığı sağanak yağışın etkileri akşama doğru tekrar başladı. Saat 16.00'dan sonra İstanbul'da iş çıkışı kabusa dönüyor. Trafik yoğunluğu yüzde 80'leri geçti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:18

'da görülen sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

İŞ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

'ndaki birçok ilçede ve 'ndaki ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

Sağanak yağmur sebebiyle İstanbul'da sabah saatlerinde yüzde 85'e çıktı. Akşama doğru yağışın etkisi ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Araçların yavaşlaması bazı güzergahlarda trafik akışını olumsuz etkiledi.

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#İstanbul
#avrupa yakası
#Beşiktaş
#Anadolu Yakası
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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