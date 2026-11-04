İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

İstanbul'da görülen sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

İŞ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede ve Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sağanak yağmur sebebiyle İstanbul'da sabah saatlerinde yüzde 85'e çıktı. Akşama doğru yağışın etkisi ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Araçların yavaşlaması bazı güzergahlarda trafik akışını olumsuz etkiledi.