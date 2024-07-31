İsmail Haniye Tahran'da öldürüldü, İran'a tepki yağdı: Ne karşılığında sattınız!
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Birçok kullanıcı, Haniye'yi koruyamamakla suçladığı İran'a tepki gösterdi.
İsrail dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlerken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Tahran'daki evinde uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.
Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.
(İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti)
İRAN'A TEPKİ YAĞIYOR
Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, ülkeye misafir olarak gelen Haniye'yi koruyamamakla suçladığı İran'a tepki gösterdi.
"ÜLKEYİ KAPATIN GİDİN"
Bazı kullanıcılar İran'ı 'kağıttan kaplan' olarak tanımlarken bazıları da "Yabancı bir siyasi lideri de koruyamıyorsan ülkeyi kapat git" yorumunda bulundu.
"NE KARŞILIĞINDA SATTINIZ?"
İşte İran'a tepki gösteren ve göndermede bulunan bazı kullanıcıların yaptığı yorumlar:
"Ülkede korunması gereken tek adamı bile korumadınız!' 'Ne karşılığında sattınız?' 'Yine numaradan atar gider yaparlar' 'İran’ın Hizbullah’a dokunmama karşılığında Haniye’yi sattığını da düşünmeden edemiyorum'