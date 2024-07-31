İsmail Haniye Tahran'da öldürüldü, İran'a tepki yağdı: Ne karşılığında sattınız!

31 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:41

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

İsrail dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlerken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Tahran'daki evinde uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.



(İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti)

İRAN'A TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, ülkeye misafir olarak gelen Haniye'yi koruyamamakla suçladığı İran'a tepki gösterdi.

"ÜLKEYİ KAPATIN GİDİN"

Bazı kullanıcılar İran'ı 'kağıttan kaplan' olarak tanımlarken bazıları da "Yabancı bir siyasi lideri de koruyamıyorsan ülkeyi kapat git" yorumunda bulundu.

"NE KARŞILIĞINDA SATTINIZ?"

İşte İran'a tepki gösteren ve göndermede bulunan bazı kullanıcıların yaptığı yorumlar:

"Ülkede korunması gereken tek adamı bile korumadınız!' 'Ne karşılığında sattınız?' 'Yine numaradan atar gider yaparlar' 'İran’ın Hizbullah’a dokunmama karşılığında Haniye’yi sattığını da düşünmeden edemiyorum'