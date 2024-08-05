Hataylı Sabri Sarıoğlu'nun telefonları susmuyor! Herkes onunla tanışmak istiyor

05 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:20

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaraylı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'yla aynı ismi paylaşıyor.

Telefon numarasını bulan kişiler Hataylı Sarıoğlu'nu milli futbolcu sanıp tanışma talebinde bulunuyor. Ailesinde 2 kişinin daha adının Sabri Sarıoğlu olduğunu söyleyen Hataylı Sarıoğlu, Sarıoğlu'nu tanımadığını ama tanışmak ve evinde ağırlamak istediğini belirtti.

"GALATASARAY'DA OYNAYAN SABRİ SARIOĞLU'NU ARIYORUM"

Zaman zaman insanların yardım amaçlı aradığını ve tanışma amaçlı aradığını belirten Sarıoğlu, “Bana fakir bir aileden bir mesaj geldi. Benden yardım istediler. Ben de gerçek Sabri Sarıoğlu olmadığımı kendilerine beyan ettim. Keşke ben o olsaydım da size ben yardımcı olsaydım dedim. Fakat ben Hataylıyım ve Hatay'da bir mahalle muhtarıyım. Keşke size yardımcı olacağım bir şey olsaydı dedim. Sonra ayrı bir vatandaş aradı, benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben siz kim arıyorsunuz dedim. Ben Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu arıyorum dedi. Ben o değilim dedim” ifadelerini kullandı.

"BENİM İSMİMDEN BAŞKA 2 SABRİ SARIOĞLU DAHA VAR AİLEMİZDE"

Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'yla tanışmak ve evinde ağırlamak istediğini belirten Hataylı Sarıoğlu, “Gerçek Sabri Sarıoğlu'nu tanımıyorum ama keşke tanışma nasip olsaydı. Ben onu burada ağırlasam memnun olurum. Sevdiğim bir insandır. İyi bir futbol mazisi vardır. Adımı taşıdığı için onu seviyorum. Benim ismimden başka 2 Sabri Sarıoğlu daha var ailemizde. Birisi benim yeğenim birisi de benim torunum oluyor. Bizde gelenek haline gelmiştir. Sevilen bir insan olunca tabi aileler eserini öldürmek istemez. Buradan Sabri Sarıoğlu'na da selamlarımı iletiyorum. Eğer kabul ederse buraya gelmek isterse ben burada kendisini ağırlamaya hazırım” diye konuştu.