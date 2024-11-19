İsrail ajanları hakim karşısında! Mahkeme başkanından dikkat çeken 'sevgili' sorusu

19 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:17

İstanbul'da İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan 20 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklarla mahkeme başkanı arasındaki diyaloglar duruşmaya damgasını vururken iddianamede sanıkların, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin uyruklu ve Hamas bağlantılı kişilere ait adres, görüntü ve diğer gizli bilgileri ele geçirip bu bilgileri İsrail istihbaratına aktardıkları belirtildi.

MOSSAD​’a casusluk​ yapmakla suçlanan 16’sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi Kampüsü karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya 15'i tutuklu olmak üzere 19 sanık ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Adı Alfunekh, Türkiye​'de 9 yıldır yaşadığını ifade ederek, Kenya'da yaşayan Leyla isimli kız arkadaşının kendisine havaleyle maddi yardımda bulunduğunu söyledi.

Alfunekh, sosyal medyada tanıştığı ve üç yıl boyunca sevgili olduklarını öne sürdüğü Leyla ile hiç yüz yüze görüşmediklerini dile getirerek casusluk iddialarını reddetti. Mahkeme başkanının "Yüz yüze görüşmeden sevgili olunur mu?" sorusuna, "Aslında Türkiye'ye gelecekti, burada evlenecektik ama nasip olmadı. O, benim maddi durumumu bildiği için para gönderiyordu. Leyla'yla yaptığım konuşmalar istihbarat birimlerinde mevcut. Ancak, bana 600 dolar gönderen kişiyi tanımıyorum; bu havale 2018 yılına ait" şeklinde cevap verdi.

Alfunekh, kız arkadaşının ticaretle uğraştığını söylediğini de ifade etti. Tutuklu sanıklardan Abdalla Akkad ise 2013 yılında Türkiye'ye geldiğini, 2017'de tekstil üzerine bir şirket kurarak 20 dükkana sahip olduğunu belirtti.

"HER AY YÜKLÜ MİKTARDA VERGİ ÖDERİM"

Akkad, sabahları dükkanlara ürün dağıtıp ödemeleri topladığını ve çalışanlarının tamamının sigortalı olduğunu belirterek, "Bana yönelik iddialarda Es-Sufi isimli bir şahıstan havale alındığı söyleniyor ama bu kişiyi tanımıyorum. Telefon numarası da yok. Çalışanlarım ücretlerini düzenli alır ve her ay yüklü miktarda vergi öderim, bu bilgiler dava dosyasında yer alıyor. İddianamede hattımı değiştirdiğim yazıyor, oysa 11 yıldır aktif olarak kullandığım numaram var ve iki yıl önce aldığım diğer hattı da hala kullanıyorum" dedi.

"SADECE TİCARETLE UĞRAŞIYORUM"

Şirketinde 20'ye yakın Telegram ve WhatsApp grubu olduğunu, bu gruplarda yalnızca ürünlerle ilgili bilgilerin paylaşıldığını ifade eden Akkad, istihbarat görevlisi veya casus olarak herhangi birini tanımadığını, yalnızca ticaretle uğraştığını vurguladı. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16'sı tutuklu 20 sanığın, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları belirtiliyor. İddianamede, MOSSAD'ın birimi İÇOM'un, hedefindeki kişilerin bilgilerini ele geçirebilmek için sanıklarla haberleşme uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vererek temas sağladığı, sonrasında da kendilerine ait 7 farklı numarayla sanıklarla iletişime geçtiği kaydediliyor.

Sanıklarla kesinlikle görüntülü veya sesli arama yapılmadığı belirtilen iddianamede, İsrail istihbarat biriminin, uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, fotoğraf, video doküman, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçlayarak sanıklardan yararlandığı aktarılıyor. İddianamede, sanıkların, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ile görüntüleri dahil olmak üzere gizli bilgilerini ele geçirdikleri, sonrasında da bunları İsrail istihbarat görevlileri ile paylaştıkları belirtiliyor.