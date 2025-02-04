'İsrail çipi' iddiasına DMM'den yalanlama! 'Arkasında Türk mühendisler var'

04 Şubat 2025 22:50 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 22:58

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar" iddiasını yalanlandı. Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu yazılımın geliştirmelerinin Türk mühendisler tarafından yapıldığı bildirildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar" iddiası, İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Merkezden yapılan açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, sistemde İsrail ve Kanada menşeli ekipmanların kesinlikle kullanılmadığı belirtildi.

'YÜZDE YÜZ YERLİ YAZILIM VE DONANIM...'

Açıklamada, UTTS (Ulusal Taşıt Takip Sistemi) kapsamında kullanılan tüm yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmalarının yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün, sistem ekipmanlarının temini için İstanbul Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren yerli bir firmayla anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Yetkililer, UTTS sisteminde kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ve yazılım geliştirme süreçlerinin tamamen Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Kamuoyunun asılsız iddialarla manipüle edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları güvenilir ve resmi kaynaklardan bilgi almaya davet etti.