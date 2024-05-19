İsrail fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı Dışişleri'nden 4 karelik yanıt geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 03:04 - Güncelleme : 19 May 2024 03:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana Dışişleri Bakanlığı 4 fotoğraf karesiyle yanıt verdi. Türkiye'nin politikalarını hedef alan İsrail'e kendi yaptıkları hatırlatıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Bunlar senin Hamaslı ortakların" paylaşımına Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımları hatırlatarak yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” diyerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz birkaç ay önce de sözde Ermeni soykırımı yalanlarını öne sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak hedefe almıştı.
Kaynak: tgrthaber.com