İsrail medyası Özgür Özel’i manşetlerine taşıdı!

30 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mücahit’ olarak adlandırdığı Hamas’ı terörist olarak gören CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir sosyal medya platformunda yeniden aynı ifadeleri kullandı.

“Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Bu bir terör eylemidir kardeşim.” Diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu açıklamalarını İsrail’in önde gelen gazetelerinden The Jeruselam Post manşetine taşıdı.

The Jeruselam Post yaptığı haberde; "Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar ve yaşanan deprem Erdoğan'a karşı seçim kazanma fırsatı doğurdu.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yine kazanamadı ve yerine 'Daha iyi bir siyasi gelecek için çaba göstereceğine ve insanları gülümseteceğine' dair söz veren Özgür Özel geldi." İfadelerini kullandı.