İsrail Lübnan'a da işgal planını başlattı! "İsrail ajanları devrede"

20 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:32

İsrail 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’de tüm savaş suçlarını işleyerek binlerce masum sivili katlederken milyonlarca vatandaşı da yurdundan etti.

İsrail’in Gazze’de 257 gündür devam ettirdiği soykırım aralıksız artarak devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden Netenyahu yönetimindeki İsrail’e tepkiler sürüyor ancak ABD sürekli mühimmat ve lojistik desteği vermekten çekinmiyor.

Netenyahu ve yönetimi Gazze'de yaptıkları işgal planından sonra yeni bir işgal planını daha onayladı.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk ve İsrail Ordu sözcüsü Daniel Hagari Lübnan’a yönelik operasyonun detaylarını konuşarak, Netenyahu’ya eylem raporu sundular.

İsrail ile Lübnan arasında artan gerilimi tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel'e değerlendiren Emekli İstihbarat Albay'ı Coşkun Başbuğ, çok önemli açıklamalarda bulundu.

"NETENYAHU KENDİNİ KURTARMAK İÇİN SAVAŞ İSTİYOR!"

Lübnan ordusunun içinde bulunan Kliklerin İsrail'in işgal planı için çalıştığını belirten Başbuğ şunları ifade etti:

İsrail ve ABD’nin amacı Orta Doğu'da savaşı yaymak ve uzatmak olduğu açık bir şekilde gözüküyor. Lübnan’ın içinde bulunan Klikler tarafından İsrail ile gerilim arttırılıyor. Danışıklı dövüş şeklinde ilerliyor süreç. Son olarak Lübnan’a ait insansız hava aracı İsrail’in hayfa kentinde görüntü aldı. Bunu bahane eden İsrail’de saldırı ve işgal planını onayladı.

Netenyahu ile ABD arasında her ne kadar soğuk rüzgarlar esiyor olsa da, böyle bir savaşın başlamasıyla birlikte ABD tüm gücüyle Netenyahu ve İsrail’in yanında olacak.

Netenyahu’nun Gazze’de yapmış olduğu soykırıma neredeyse tüm dünyadan tepkiler geldi. Netenyahu’nun kendini kurtarmak için savaşı tüm bölgeye yayma planı var, Hizbullah ve Lübnan’ın içinde bulunduğu Klikler’de Netenyahu’nun planına hizmet ediyor.

"İSRAİL KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Orta Doğu’da bulunan ülkelerin bu oyuna düşmemeleri lazım. Bilerek karşılıklı gerçekleştirilen ufak çaplı hava saldırıları olsun, orman bölgelerine atılan bombalar neticesinde bölgede yaşayan İsrailli vatandaşların başka yerlere yerleştirilmesi olsun, şu son 15 gündür gerilim iyice arttırılıyor. İsrail savaşa girmeden önce 'Ben haklıyım' mesajı verebilmek için elinden geleni yapıyor.

Tabi Lübnan ile savaşa girme gayretinde olan Netenyahu yönetimindeki İsrail, bu süreçte de Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.