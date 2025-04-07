İsrail yaptığı saldırılara açıklama yaptı! Türkiye'den yalanlama geldi

İsrail 15 Filistinli sağlık çalışanını daha katletti. Konuyla ilgili İsrailli resmi hesaplardan yapılan açıklamalarda; 'Kişilerin sağlık çalışanı olmadığı ve Hamas üyeleriydi' açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir yalanlama gelerek İsrail'in oyunu ortaya çıktı.

İsrail'in, sağlık çalışanlarını öldürmesini meşrulaştırma çabasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları dünya kamuoyunda meşru göstermek amacıyla ortaya attığı asılsız iddialara itibar edilmemelidir." Denildi.

İşte İsrail'e yapılan yalanlamanın devamı:

İSRAİL'İN İDDİALARI DOĞRU DEĞİL!

İsrail resmi hesaplarının, 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin ortaya attığı, “Öldürülen sağlık çalışanları şüpheli araçlardaydı ve Hamas üyeleriydi” iddiası doğru değildir. İsrail işgal güçlerinin, 23 Mart’ta Gazze'nin güneyindeki Refah ilçesinde 15 Filistinli sağlık görevlisini öldürdükten sonra cesetleri toplu mezara gömdüğü belirlenmiştir. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İsrail ordusu Arap Basını Sözcüsü Avichay Adraee, olayda çok sayıda Hamas ve İslami Cihat mensubunun öldürüldüğünü, saldırının rastgele yapılmadığını, çok sayıda ambulansın ışıklarını ve acil durum sinyallerini açmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine yaklaştığı sebebiyle saldırıldığını açıklamıştır. 14 meslektaşıyla birlikte öldürülen Filistinli sağlık görevlisi Rıfat Rıdvan'ın cep telefonundan ele geçirilen bir video, iddiaları açıkça çürütmektedir. The New York Times tarafından yayınlanan videoda ambulansların tepe lambalarının ve ışıklarının açık olduğunu görülmektedir. Videoda ambulans ve itfaiye aracının durdurulduğu, iki Filistinli sağlık görevlisinin araçtan indiği ve yol kenarında bekleyen İsrailli askerlere ait araç için Filistinli sağlık görevlisinin “Kaza gibi görünüyor” dediği duyulmaktadır.

Ayrıca videoda diğer sağlık görevlisinin daha sonra “Yahudiler geliyor” dediği duyulmakta ve o esnada saldırının başladığı görülmektedir. Saldırıdan sağ kurtulan ve daha sonra 15 saat boyunca sorgulanan tek sağlık görevlisi Munther Abed, BBC'ye yaptığı açıklamada, ambulansların ister gündüz ister gece olsun hem iç hem de dış ışıklarının yandığını ve Filistin Kızılayı'na ait olduklarını belirtmiştir. Abed, İsrail'in Hamas'ın ambulansları siper olarak kullandığı iddiasını reddederek, "Bu tamamen yanlış, tüm mürettebat sivildi" açıklamasında bulunmuştur. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde cesetleri çıkarıldıktan sonra beş cesedi analiz eden adli tıp uzmanı Ahmad Dhaher, saldırının yakın mesafeden yapıldığını, öldürülen kişilerin birden çok kurşunla infaz edildiğini açıklamıştır.

İSRAİL'İN ASILSIZ İDDİALARINA İTİBAR ETMEYİN!

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, sağlık görevlilerinden birinin "ellerinin ve bacaklarının vücuduna bağlı olduğunu" doğrulamıştır. İsrailli yetkililerin, öldürülenler arasında olduğunu iddia ettiği Hamas üyesi Muhammed Emin İbrahim Şubaki ise öldürülen 15 sağlık görevlisinin arasında bulunmamaktadır. Ayrıca İsrailli yetkililer Şubaki’nin cesedinin yerini de açıklamamıştır. İsrail ordusu konuya ilişkin olarak, askerlerinin hata yaptığını, ambulansların ışıklarının kapalı olduğu iddiasının askerlerin ifadelerine dayandığını kabul etmiştir. BM, Filistinli sağlık görevlilerinin öldürülmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Filistin Kızılayı'nda görevli sekiz sağlık görevlisine yönelik düzenlenen saldırıyı kınamıştır. Öldürülenler arasında sekiz Kızılay çalışanı, Gazze Sivil Savunma acil durum biriminden altı üye ve BM'nin Filistinli mülteciler ajansı UNRWA'dan bir personel yer almaktadır. Uluslararası Kızılay, olayı son 8 yılda sağlık personeline yönelik en ölümcül saldırı olarak nitelendirmiştir. İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları dünya kamuoyunda meşru göstermek amacıyla ortaya attığı asılsız iddialara itibar edilmemelidir.