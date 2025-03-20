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İsrail'den İmamoğlu dezenformasyonu! Papa ayinini protesto diye servis ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından dijital platformlar ve ana akım medyada birçok iddia gündeme geldi. Sosyal mecralarda ve ana akım medyada yanıltıcı açıklamalarla paylaşılan görüntülerle kamuoyu yanlış bilgilendirildi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 15:07

İsrail merkezli haber sayfası N12'nin Türkiye'de kaydedildiği iddiasıyla paylaştığı video tartışma konusu oldu. Görüntülerin güncel olduğu ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı protestolar esnasında kaydedildiği ileri sürüldü.

11 EYLÜL'DE TİKTOK'TAN PAYLAŞILMIŞ

AA Teyit Hattı videoyu inceledi. Yapılan araştırmada, görüntülerin güncel olmadığı ve Türkiye'de kaydedilmediği tespit edildi.

Videonun farklı saniyelerinden elde edilen kesitler Google, Yandex ve Yahoo gibi arama motorlarında tersine görsel arama yöntemi ile tarandı. Araştırma sonucunda, görüntülerin 11 Eylül'de TikTok üzerinden paylaşıldığı görüldü.


Videonun açıklamasında yer alan "Papa Franciscus" ve "Doğu Timor" etiketleri açık kaynaklarda araştırıldı. İnceleme sonucunda Papa Franciscus'un 11 Eylül 2024’te Doğu Timor’u ziyaret ettiği ve bir ayine katıldığı bilgisinin yer aldığı haberlerin ve görüntülerin kamuoyu ile paylaşıldığı görüldü.

Haberlerin detayları incelendiğinde, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül'de Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ve iddiaya konu görüntülerin de bu ziyaret esnasında kaydedildiği belirlendi. Ayrıca, video dikkatlice incelendiğinde, kalabalığın yürüdüğü yerin etrafında Papa'nın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

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