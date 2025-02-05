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İsrail'in Lübnan'da 3 Türk vatandaşını öldürmesine soruşturma

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 10:28 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:37
İsrail&#039;in Lübnan&#039;da 3 Türk vatandaşını öldürmesine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu 3 Türk vatandaşının öldürülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 vatandaşımızın öldürülmesiyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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