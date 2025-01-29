Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 3 Türk İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti!

29 Ocak 2025 21:30 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:02

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. İşte detaylar...

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Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyordu. En son Lübnan-İsrail sınırından konum paylaşan kayıp kişilerin aileleri gelecek umutlu haberi bekliyordu. Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, 3 Türk vatandaşının İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.

ALACAKLARINI ALMAYA GİTMİŞLERDİ

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitmişti. 3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a gitti. 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan 3 kişiden günlerdir haber alınamıyordu.

İSRAİL SALDIRISINDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.” denildi.

3 Türk vatandaşıyla son temas, sınırın Lübnan tarafında Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleşti. İsrail basınında, aynı akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Saldırıda ölenlerin Özdemir, Kaya ve Baydenk olabileceği ihtimaline binaen Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temasa geçti. Yerel makamlardan alınan bilgilere göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştı. Bu grubun uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail’e geçmek istediği öğrenildi.

"DENEME AMAÇLI YÖNLENDİRİLMİŞLER"

İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. 3 Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail’in Lübnan sınırında insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. 20 kişi içerisinde yer alan 3 Türk vatandaşının grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı anlaşılırken, diğer kişilerin ifadelerinden 3 vatandaşın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirilecekleri öğrenildi. 3 Türk vatandaşının bir nevi “deneme” amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği düşünülüyor.

Ailelerin yakınları da insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.