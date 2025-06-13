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 | Baran Aksoy

İsrail'in saldırıları sonrası Ankara'da kritik toplantı

Son dakika haberi: İsrail'in İran'a saldırısının ardından Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını ele aldı.

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İsrail'in saldırıları sonrası Ankara'da kritik toplantı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 17:20

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da bir araya geldi. Kaynaklar, toplantının saat 14.30'da başladığını, toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığını bildirdi.

İsrail'in saldırıları sonrası Ankara'da kritik toplantı

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

KİLİT İSİMLER HEDEF ALINDI

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in saldırıları sonrası Ankara'da kritik toplantı

ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu. İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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