İsrail'in Suriye saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti: Güçlü bir şekilde kınıyoruz

İsrail, Suriye'ye saldırılarına tekrar başladı. Ülkenin güneyindeki Kuneytra iline düzenlenen saldırı sonucunda bir ev hedef alındı ve 1 sivil hayatını kaybetti.

"SALDIRILAR SONLANDIRILMALI"

Gelişme üzerine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Saldırının kınandığı açıklamada Suriye Hükümeti'ne destek verilmesi çağrısında bulunuldu. Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.

Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir."