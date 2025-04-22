İstanbul Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile Kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenlendik. Operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1914539997291569163