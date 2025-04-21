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 | Bengül Arıca

Kırmızı Bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildiler

Bakan Yerlikaya Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli kişilerin yurtdışında yakalandığını ve A.H. ile T.H.C. isimli şahısların Türkiye'ye iadelerini sağlandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 09:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor." dedi.

Kırmızı Bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildiler

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları

Kırmızı Bültenle aradığımız suçluları yurtdışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz.

"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai’de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

“Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor."


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Sıkça Sorulan Sorular

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?
Tehdit ve şiddet uygulayan, bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara organize suç örgütü denir.
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