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 | Bengül Arıca

Kırmızı Bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile Ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan’da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca 3 şahsın Türkiye’ye getirildiğini belirtti

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Kırmızı Bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 07:59

Güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor. Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile Ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan’da yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Dolandırıcılık " suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık " suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1913452224090357974

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