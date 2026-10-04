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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:06

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

İstanbul, Türkiye’nin büyük kesimiyle birlikte geçtiğimiz haftayı yağışla geçirdi. Eylül ayı içinde de sık sık sağanak yağmurun etkisi altında kalan megakentte barajlar dikkat çekici şekilde etkilendi. İSKİ tarafından açıklanan rapora göre geçtiğimiz yılı kuraklık tehlikesiyle tamamlayan İstanbul’da baraj doluluk oranları son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:06

Yaklaşık 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul’da gerçekleşen yağışlar baraj doluluk oranlarına yansıdı. Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi dikkat çekici şekilde yükseldi. Öte yandan Elmalı Barajı’nda doluluk seviyesi yüzde 84,85’e ulaşırken, Pabuçdere ve Kazandere gibi barajlarda ise doluluk oranı halâ kritik seviyede.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39,02'ye yükseldi.
İSKİ verilerine göre yüzde 39'luk su seviyesi, son 4 yıl içindeki en yüksek oran olarak kaydedildi.
Elmalı Barajı yüzde 84,85 ile doluluk oranı en yüksek baraj oldu.
Pabuçdere Barajı yüzde 2,48 ve Kazandere Barajı yüzde 11,32 ile kritik seviyelerde yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl aynı tarihte baraj doluluk oranı yüzde 27,81, 2023 yılında ise yüzde 23,49 seviyesindeydi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARINI AÇIKLADI

 

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

Son haftalarda gerçekleşen yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları en merak edilen konular arasına girdi. Bu kapsamda İSKİ heyecanla beklenen verileri 4 Ekim Pazar sabahı kamuoyu ile paylaştı. Buna göre şehrin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39.02’ye yükseldi.

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

 

Bu oran ilk bakıldığında çok yüksek bir seviyeye işaret etmiyor gibi görünse de geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yüzde 39’luk su seviyesinin son 4 yıl içindeki en yüksek oran olduğu görülüyor. Nitekim geçtiğimiz yıl aynı tarihte baraj doluluk oranı yüzde 27,81, 2023 yılında ise yüzde 23,49 seviyelerindeydi. Geçmiş yıllara ait ayrıntılı tablo ise şu şekilde:

 

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

2016: Yüzde 44,76

2017: Yüzde 56,12

2018: Yüzde 55,45

2019: Yüzde 48,27

2020: Yüzde 36,04

2021: Yüzde 50,51

2022: Yüzde 47,88

2023: Yüzde 23,49

2024: Yüzde 37,64

2025: Yüzde 27,81

2026: Yüzde 39,04

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

 

İSTANBUL’DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde 39,02’ye ulaştı. Ancak şehrin farklı bölgelerindeki barajların tekil doluluk oranları farklılık gösteriyor. Bu kapsamda Elmalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 84,85 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Pabuçdere barajı yüzde 2,48’lik su oranı ile oldukça kritik bir seviyede bulunuyor. Şehir genelinde bulunan 10 barajın doluluk oranlarının ayrıntıları ise şu şekilde:

İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken gelişme: Son 4 yılın en iyisi

Ömerli: 55,82

Darlık: 60,12

Elmalı: 84,85

Terkos: 32,02

Alibey: 36,52

Büyükçekmece: 26,37

Sazlıdere: 20,63

Istrancalar: 19,48

Kazandere: 11,32

Pabuçdere: 2,48

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