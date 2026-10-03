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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:28

İstanbul’un barajlarında 6 günde dikkat çeken değişim! İşte güncel doluluk oranı

Son yağışların ardından İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 39 seviyesine ulaştı; uzmanlar ise su tasarrufunun önemini vurguladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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İstanbul’un barajlarında 6 günde dikkat çeken değişim! İşte güncel doluluk oranı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:28

Su ve Kanalizasyon İdaresi () verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.

İstanbul’un barajlarında 6 günde dikkat çeken değişim! İşte güncel doluluk oranı

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküp şeklinde kaydedildi.

Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen'den 431 milyon, Yeşilçay'dan ise 114,78 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 545,78 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 3 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları yıllara göre 2016'da yüzde 44,76, 2017'de yüzde 56,12, 2018'de yüzde 55,45, 2019'da yüzde 48,27, 2020'de yüzde 36,4, 2021'de yüzde 50,51, 2022'de yüzde 47,88, 2023'te yüzde 23,49, 2024'te yüzde 37,64, 2025'te yüzde 27,81 ve 2026'da yüzde 39,04 olarak kaydedildi.

İstanbul’un barajlarında 6 günde dikkat çeken değişim! İşte güncel doluluk oranı

"SINIRLI DA OLSA BİR YÜKSELİŞ VAR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, barajlardaki doluluk oranının birkaç günlük yağışın etkisiyle yüzde 36'dan yüzde 39'a çıktığını söyledi.

Yağışlı sistemlerin etkisini sürdürmesi halinde barajlardaki artışın devam edeceğini belirten Özdemir, "Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var. Önümüzdeki dönemde beklenen yağışlar, su rezervleri açısından olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Su kaynaklarının korunması için tüketimin kontrollü olması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, vatandaşların ve kurumların suyu tasarruflu kullanmasının önemini vurguladı.

Özdemir, su rezervinin sürdürülebilirliği açısından tüketimi mümkün olduğunca azaltmak gerektiğini, aksi durumda özellikle kurak dönemlerde temiz su tedarikinde zorluk yaşanabileceğini anlattı.

İstanbul'da kış döneminde yeterli yağış alınmasının beklendiğini ifade eden Özdemir, "Bu yıl kış dönemindeki yağışların su kaynaklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. İstanbul'un su kaynakları açısından önümüzdeki dönemde yağışların seyri belirleyici olacak." diye konuştu.

Özdemir, kentin su ihtiyacı için Melen ve Yeşilçay sistemlerinden de kente takviye yapıldığını, bu kaynakların İstanbul'un su arz güvenliği açısından önemli bir destek sağladığını belirtti.

İstanbul’un barajlarında 6 günde dikkat çeken değişim! İşte güncel doluluk oranı

"TÜKETİMİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

İstanbul'da günlük su tüketiminin 3 milyon metreküp seviyesinin altına inmediğinin altını çizen Özdemir, "Yaz aylarında tüketim daha yüksek seviyelere çıkıyor. Ancak sonbahar ve kış dönemine yaklaşmamıza rağmen günlük tüketimimiz halen 3 milyon metreküp seviyesinde. Bu tüketimi mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kentin su kaynaklarının korunması için temiz suyun bilinçli kullanılması gerektiğine işaret eden Özdemir, özellikle içme ve kullanma suyunun gereksiz tüketilmemesi çağrısında bulundu.

Özdemir, yağmur suyunun biriktirilerek değerlendirilmesinin kaynakların korunmasına katkı sağlayacağını aktararak, temiz suyun bahçe sulaması gibi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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#Melen
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