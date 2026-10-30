İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde ciddi bir artış yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum: Yağışlar yaradı ama 2 baraj alarm veriyor İstanbul'da son dönemdeki yağışlar barajlardaki su seviyelerini artırdı. 30 Ekim itibarıyla 10 barajın genel doluluk oranı yüzde 53,74'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yaklaşık 30,4 puan arttı. En yüksek doluluk oranı yüzde 91,98 ile Darlık Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 3,87, Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 2,74 seviyesinde kaldı.

İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, kente su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı 30 Ekim itibarıyla yüzde 53,74'de ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 23,18 olarak ölçülen doluluk oranı, bir yılda yaklaşık 30,4 puan arttı.

DARLIK BARAJI İLK SIRADA

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 91,98 ile Darlık Barajı'nda kaydedildi. Darlık'ı yüzde 79,31 ile Ömerli, yüzde 72,12 ile Alibey ve yüzde 60,60 ile Elmalı barajları takip etti.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Istrancalar'da yüzde 37,89, Terkos'ta yüzde 37,14, Sazlıdere'de yüzde 32,83 ve Büyükçekmece'de yüzde 31,19 olarak ölçüldü.

İKİ BARAJ ALARM VERİYOR!

İstanbul'un su kaynakları arasında en düşük doluluk oranları Kazandere ve Pabuçdere barajlarında görüldü. Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 3,87, Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 2,74 seviyesinde kaldı.

Son veriler, sonbahar yağışlarının İstanbul barajlarına olumlu yansıdığını ortaya koyarken, bazı barajlardaki düşük su seviyeleri dikkat çekti.