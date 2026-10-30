İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul geneli için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan verilere göre megakentte önümüzdeki 7 gün boyunca kapalı ve yağışlı bir hava hakim olacak.

SICAKLIK KADEMİ OLARAK ARTACAK

AKOM verilerine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacak.

YAĞIŞLI HAVA KENTİ TERK ETMİYOR

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20°C aralığına yükselmesi tahmin ediliyor. Ancak sıcaklık artışına rağmen yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

31 Ekim Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu. Sıcaklık en düşük 13°C, en yüksek 16°C. Yağış miktarı: 1-2 kg/m².

1 Kasım Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 18°C. Yağış miktarı: 1-4 kg/m².

2 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 19°C. Yağış miktarı: 3-10 kg/m².

3 Kasım Salı: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 20°C. Yağış miktarı: 5-12 kg/m².

4 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 18°C. Yağış miktarı: 5-15 kg/m².

5 Kasım Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek 15°C. Yağış miktarı: 5-12 kg/m²

https://x.com/ibbAkom/status/2116049519289028962