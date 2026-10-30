İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul geneli için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan verilere göre megakentte önümüzdeki 7 gün boyunca kapalı ve yağışlı bir hava hakim olacak.
AKOM verilerine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacak.
Sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20°C aralığına yükselmesi tahmin ediliyor. Ancak sıcaklık artışına rağmen yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.