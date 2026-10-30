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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:24

İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek

İstanbul'da havalar ısınacak ancak yağışlı hava kenti terk etmiyor. AKOM'un yayımladığı hava durumu verilerine göre; bu hafta boyunca kapalı ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların ise önümüzde hafta ortasında 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor

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Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul geneli için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan verilere göre megakentte önümüzdeki 7 gün boyunca kapalı ve yağışlı bir hava hakim olacak.

İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek

SICAKLIK KADEMİ OLARAK ARTACAK

AKOM verilerine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacak.

İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek

YAĞIŞLI HAVA KENTİ TERK ETMİYOR

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20°C aralığına yükselmesi tahmin ediliyor. Ancak sıcaklık artışına rağmen yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.

İstanbul’da hava ısınacak ama yağmur durmayacak: Termometreler 20 dereceyi görecek

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

  • 31 Ekim Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu. Sıcaklık en düşük 13°C, en yüksek 16°C. Yağış miktarı: 1-2 kg/m².
  • 1 Kasım Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 18°C. Yağış miktarı: 1-4 kg/m².
  • 2 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 19°C. Yağış miktarı: 3-10 kg/m².
  • 3 Kasım Salı: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 20°C. Yağış miktarı: 5-12 kg/m².
  • 4 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 18°C. Yağış miktarı: 5-15 kg/m².
  • 5 Kasım Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek 15°C. Yağış miktarı: 5-12 kg/m²

https://x.com/ibbAkom/status/2116049519289028962

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